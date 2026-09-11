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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EER красный

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Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 1
Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 2
Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 3
Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 4
Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 1
  • Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 2
  • Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 3
  • Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 4
  • Чайник KitchenAid 5KEK1522 красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487698
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EER красный

Выберите желаемую температуру от 50 до 100°C с помощью цифрового дисплея и проверяйте температуру воды даже тогда, когда чайник снят с основания. Стенки из нержавеющей стали также помогают поддерживать желаемую температуру в течение 30 минут после того, как чайник снят со своего основания. Имеющий симпатичный дизайн и многочисленные функции, чайник KitchenAid всегда будет радовать вас прекрасным чаем.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EER красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Электрочайники
Описание
Выберите желаемую температуру от 50 до 100°C с помощью цифрового дисплея и проверяйте температуру воды даже тогда, когда чайник снят с основания. Стенки из нержавеющей стали также помогают поддерживать желаемую температуру в течение 30 минут после того, как чайник снят со своего основания. Имеющий симпатичный дизайн и многочисленные функции, чайник KitchenAid всегда будет радовать вас прекрасным чаем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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