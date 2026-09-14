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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный

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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 1
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 2
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 3
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 4
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
31 х 24 х 22 см
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730734
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
31 х 24 х 22 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х20
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный

Электрочайник KitchenAid — это стильное и функциональное дополнение к любой кухне, которое гармонично сочетает в себе высокую мощность и удобство использования. Выполненный в ярком красном цвете, он непременно станет акцентом вашего интерьера. Вес прибора составляет 1,3 кг, что делает его достаточно легким для повседневного использования. С мощностью 2400 Вт чайник обеспечивает быстрое кипячение воды, что особенно удобно в утренние часы или при приеме гостей. Объем чайника составляет 1,7 литра, что позволяет готовить горячие напитки для всей семьи или компании друзей. Отсутствие подсветки компенсируется наличием терморегулятора, который позволяет точно настроить необходимую температуру воды для ваших напитков. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, что не только повышает его долговечность, но и облегчает уход за прибором. Металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость, а также придает эстетичный внешний вид. KitchenAid — это бренд, который известен своим качеством и надежностью, и этот чайник, произведенный в Китае, не исключение.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
31 х 24 х 22 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid — это стильное и функциональное дополнение к любой кухне, которое гармонично сочетает в себе высокую мощность и удобство использования. Выполненный в ярком красном цвете, он непременно станет акцентом вашего интерьера. Вес прибора составляет 1,3 кг, что делает его достаточно легким для повседневного использования. С мощностью 2400 Вт чайник обеспечивает быстрое кипячение воды, что особенно удобно в утренние часы или при приеме гостей. Объем чайника составляет 1,7 литра, что позволяет готовить горячие напитки для всей семьи или компании друзей. Отсутствие подсветки компенсируется наличием терморегулятора, который позволяет точно настроить необходимую температуру воды для ваших напитков. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, что не только повышает его долговечность, но и облегчает уход за прибором. Металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость, а также придает эстетичный внешний вид. KitchenAid — это бренд, который известен своим качеством и надежностью, и этот чайник, произведенный в Китае, не исключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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