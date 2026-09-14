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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро

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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 1
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 2
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 3
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 4
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 5
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 6
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 7
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 8
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 9
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 10
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 11
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 12
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
203x241x272 мм
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 6
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 7
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 8
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 9
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 10
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 11
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 12
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730738
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый
Комплектация
Чайник, терморегулятор (нагревательный элемент), инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
203x241x272 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро

Чайник KitchenAid Artisan сочетает в себе уникальный яркий эргономичный дизайн и превосходное качество исполнения. Двойные стенки чайника позволяют долго сохранять тепло нагретой воды и делают чайник более безопасным. Выбирая режим нагрева, Вы можете подобрать идеальную температуру для приготовления любимых напитков.Особенности Эргономичный дизайн и объем 1,5 л. Чайник можно использовать для подогрева и кипячения большого количества воды. Двустенная конструкция позволяет поддерживать воду горячей в течение длительного времени, при этом внешняя поверхность чайника остается холодной. Кроме того, благодаря такой конструкции снижается уровень шума при работе. Регулируемая температура нагрева от 50°C до 100°C. Широкий температурный диапазон позволяет выбрать подходящую температуру для заваривания различных напитков. Индикатор температуры дает возможность проверить температуру воды, даже когда чайник не находится на основании. Литая металлическая конструкция с удобной ручкой. Надежный, прочный и удобный в использовании чайник.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый
Комплектация
Чайник, терморегулятор (нагревательный элемент), инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
203x241x272 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник KitchenAid Artisan сочетает в себе уникальный яркий эргономичный дизайн и превосходное качество исполнения. Двойные стенки чайника позволяют долго сохранять тепло нагретой воды и делают чайник более безопасным. Выбирая режим нагрева, Вы можете подобрать идеальную температуру для приготовления любимых напитков.Особенности Эргономичный дизайн и объем 1,5 л. Чайник можно использовать для подогрева и кипячения большого количества воды. Двустенная конструкция позволяет поддерживать воду горячей в течение длительного времени, при этом внешняя поверхность чайника остается холодной. Кроме того, благодаря такой конструкции снижается уровень шума при работе. Регулируемая температура нагрева от 50°C до 100°C. Широкий температурный диапазон позволяет выбрать подходящую температуру для заваривания различных напитков. Индикатор температуры дает возможность проверить температуру воды, даже когда чайник не находится на основании. Литая металлическая конструкция с удобной ручкой. Надежный, прочный и удобный в использовании чайник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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