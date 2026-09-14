Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
203x241x272 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730738
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро
Чайник KitchenAid Artisan сочетает в себе уникальный яркий эргономичный дизайн и превосходное качество исполнения. Двойные стенки чайника позволяют долго сохранять тепло нагретой воды и делают чайник более безопасным. Выбирая режим нагрева, Вы можете подобрать идеальную температуру для приготовления любимых напитков.Особенности Эргономичный дизайн и объем 1,5 л. Чайник можно использовать для подогрева и кипячения большого количества воды. Двустенная конструкция позволяет поддерживать воду горячей в течение длительного времени, при этом внешняя поверхность чайника остается холодной. Кроме того, благодаря такой конструкции снижается уровень шума при работе. Регулируемая температура нагрева от 50°C до 100°C. Широкий температурный диапазон позволяет выбрать подходящую температуру для заваривания различных напитков. Индикатор температуры дает возможность проверить температуру воды, даже когда чайник не находится на основании. Литая металлическая конструкция с удобной ручкой. Надежный, прочный и удобный в использовании чайник.
Чайник KitchenAid Artisan сочетает в себе уникальный яркий эргономичный дизайн и превосходное качество исполнения. Двойные стенки чайника позволяют долго сохранять тепло нагретой воды и делают чайник более безопасным. Выбирая режим нагрева, Вы можете подобрать идеальную температуру для приготовления любимых напитков.Особенности Эргономичный дизайн и объем 1,5 л. Чайник можно использовать для подогрева и кипячения большого количества воды. Двустенная конструкция позволяет поддерживать воду горячей в течение длительного времени, при этом внешняя поверхность чайника остается холодной. Кроме того, благодаря такой конструкции снижается уровень шума при работе. Регулируемая температура нагрева от 50°C до 100°C. Широкий температурный диапазон позволяет выбрать подходящую температуру для заваривания различных напитков. Индикатор температуры дает возможность проверить температуру воды, даже когда чайник не находится на основании. Литая металлическая конструкция с удобной ручкой. Надежный, прочный и удобный в использовании чайник.
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EMSсеребро