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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый

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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 1
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 2
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 3
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 4
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 5
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 6
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 7
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 8
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 9
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 10
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 11
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 12
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 13
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
203 x 241 x 272 мм
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 6
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 7
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 8
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 9
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 10
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 11
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 12
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 13
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730737
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, терморегулятор (нагревательный элемент), инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
203 x 241 x 272 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х26
Вес, кг.
3

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый

Электрочайник KitchenAid — это сочетание изысканного дизайна и высоких технологий, воплощенное в компактном устройстве для вашего дома. Этот чайник выполнен из прочного металла и представлен в стильном бежевом цвете, что делает его идеальным дополнением к любому интерьеру кухни. С мощностью 2400 Вт, он быстро доведет воду до кипения, а объем 1,5 литра позволяет приготовить чай или кофе для всей семьи. Для удобства использования чайник оснащен терморегулятором, что дает возможность выбрать оптимальную температуру нагрева в зависимости от типа напитка. Особое внимание заслуживает встроенная подсветка, которая не только украшает чайник, но и позволяет контролировать процесс кипячения. Чайник оборудован закрытым нагревательным элементом, что облегчает его чистку и увеличивает долговечность устройства. Вес чайника составляет 2,15 кг, что делает его удобным и устойчивым, а длина сетевого шнура 1 м предоставляет свободу размещения на кухне. Хотя чайник и не оснащен съемной крышкой, продуманная конструкция обеспечивает легкость заливания воды и удобство эксплуатации. Производится в Китае, бренд KitchenAid гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Этот чайник будет надежным помощником на вашей кухне и прослужит долгие годы, радуя вас вкусными напитками.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, терморегулятор (нагревательный элемент), инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
203 x 241 x 272 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid — это сочетание изысканного дизайна и высоких технологий, воплощенное в компактном устройстве для вашего дома. Этот чайник выполнен из прочного металла и представлен в стильном бежевом цвете, что делает его идеальным дополнением к любому интерьеру кухни. С мощностью 2400 Вт, он быстро доведет воду до кипения, а объем 1,5 литра позволяет приготовить чай или кофе для всей семьи. Для удобства использования чайник оснащен терморегулятором, что дает возможность выбрать оптимальную температуру нагрева в зависимости от типа напитка. Особое внимание заслуживает встроенная подсветка, которая не только украшает чайник, но и позволяет контролировать процесс кипячения. Чайник оборудован закрытым нагревательным элементом, что облегчает его чистку и увеличивает долговечность устройства. Вес чайника составляет 2,15 кг, что делает его удобным и устойчивым, а длина сетевого шнура 1 м предоставляет свободу размещения на кухне. Хотя чайник и не оснащен съемной крышкой, продуманная конструкция обеспечивает легкость заливания воды и удобство эксплуатации. Производится в Китае, бренд KitchenAid гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Этот чайник будет надежным помощником на вашей кухне и прослужит долгие годы, радуя вас вкусными напитками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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