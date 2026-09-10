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Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый

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Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 5
Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 6
Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 5
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 6
  • Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380795
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х23
Вес, кг.
3

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый

Электрочайник Smeg – это высококачественный бытовой прибор, который сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии. Этот электрочайник обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет ему быстро нагревать воду, а объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для семейного использования или офисного применения. Чайник оснащен терморегулятором, что дает возможность точно контролировать температуру нагрева воды. Это особенно удобно для заваривания различных видов чая, требующих определенного температурного режима. Металлический корпус бежевого цвета не только придает устройству современный и элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность и прочность. Электрочайник Smeg весит всего 1,8 кг, что делает его удобным в обращении. Длина сетевого шнура составляет 3 метра, обеспечивая большую свободу выбора места для его размещения. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному нагреву и легкой чистке внутренней части чайника. Чайник не имеет заварочного блока и съемной крышки, что делает его простым в использовании и уходе. Отсутствие подсветки не отвлекает и придает модели классический вид. Производится в Китае под брендом Smeg, который известен своим вниманием к деталям и высокими стандартами качества. Электрочайник Smeg станет не только полезным прибором в вашем доме, но и стильным дополнением к интерьеру кухни, подчеркивая ваш изысканный вкус и стремление к качеству.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg – это высококачественный бытовой прибор, который сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии. Этот электрочайник обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет ему быстро нагревать воду, а объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для семейного использования или офисного применения. Чайник оснащен терморегулятором, что дает возможность точно контролировать температуру нагрева воды. Это особенно удобно для заваривания различных видов чая, требующих определенного температурного режима. Металлический корпус бежевого цвета не только придает устройству современный и элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность и прочность. Электрочайник Smeg весит всего 1,8 кг, что делает его удобным в обращении. Длина сетевого шнура составляет 3 метра, обеспечивая большую свободу выбора места для его размещения. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному нагреву и легкой чистке внутренней части чайника. Чайник не имеет заварочного блока и съемной крышки, что делает его простым в использовании и уходе. Отсутствие подсветки не отвлекает и придает модели классический вид. Производится в Китае под брендом Smeg, который известен своим вниманием к деталям и высокими стандартами качества. Электрочайник Smeg станет не только полезным прибором в вашем доме, но и стильным дополнением к интерьеру кухни, подчеркивая ваш изысканный вкус и стремление к качеству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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