Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый
Электрочайник KitchenAid — это сочетание стиля, функциональности и надежности. Благодаря мощному нагревательному элементу с мощностью 2400 Вт, этот чайник быстро закипятит воду, обеспечивая экономию времени и энергии. Объем в 1,5 литра идеально подходит для повседневного использования, позволяя кипятить необходимое количество воды за один раз. Чайник оснащен терморегулятором, который позволяет выбирать оптимальную температуру для различного рода напитков, от зеленого чая до кофе. Закрытый тип нагревательного элемента обеспечивает равномерное нагревание и легкость в уходе, предотвращая отложение накипи. Дизайн чайника привлекает внимание стильным зеленым цветом, который прекрасно вписывается в интерьер любой кухни. Корпус выполнен из качественных материалов: металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. С учетом веса в 2,15 кг, чайник устойчиво стоит на поверхности, а эргономичная ручка обеспечивает комфортное использование. Производится этот надежный кухонный помощник в Китае, что свидетельствует о высоком уровне производственных стандартов. Электрочайник KitchenAid станет не только незаменимым гаджетом на вашей кухне, но и стильным аксессуаром, подчеркивающим ваш вкус.
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Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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