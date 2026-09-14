Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
25.6 х 21.8 х 16.3 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730736
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Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EPL белый
Электрочайники KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, воплощенных в стильном бежевом корпусе из металла. С весом всего 1,3 кг, этот чайник обеспечивает комфортное использование и легкость в эксплуатации. Оснащенный мощностью 2400 Вт, он быстро нагревает воду до нужной вам температуры.
С объемом 1,7 литра, чайник идеально подходит для приготовления горячих напитков для всей семьи или небольшой компании. Встроенный терморегулятор позволяет выбрать оптимальную температуру для каждого типа чая, обеспечивая идеальный вкус и аромат. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному подогреву и легкой чистке.
Электрочайник KitchenAid, производимый в Китае, является надежным выбором для вашего дома, где качество и стиль идут рука об руку. Этот прибор не только украсит вашу кухню, но и станет незаменимым помощником в ежедневных бытовых делах.
Электрочайники KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, воплощенных в стильном бежевом корпусе из металла. С весом всего 1,3 кг, этот чайник обеспечивает комфортное использование и легкость в эксплуатации. Оснащенный мощностью 2400 Вт, он быстро нагревает воду до нужной вам температуры.
С объемом 1,7 литра, чайник идеально подходит для приготовления горячих напитков для всей семьи или небольшой компании. Встроенный терморегулятор позволяет выбрать оптимальную температуру для каждого типа чая, обеспечивая идеальный вкус и аромат. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному подогреву и легкой чистке.
Электрочайник KitchenAid, производимый в Китае, является надежным выбором для вашего дома, где качество и стиль идут рука об руку. Этот прибор не только украсит вашу кухню, но и станет незаменимым помощником в ежедневных бытовых делах.
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