Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий
Электрочайник Smeg – это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, которые делают его идеальным выбором для вашей кухни. Изготовленный из металла, чайник обладает прочностью и долговечностью, а его элегантный синий цвет добавит изюминку вашему интерьеру. С весом всего 1,6 кг, этот чайник является легким и удобным в использовании. Длинный сетевой шнур в 3 метра позволяет свободно разместить чайник на кухне, не задумываясь о близости к розетке. Мощностью 2400 Вт он гарантирует быстрое закипание воды, экономя ваше время, а вместимость 1,7 л делает его пригодным для приготовления напитков для всей семьи или небольшого собрания. Электрочайник Smeg оснащен закрытым нагревательным элементом, который способствует более равномерному нагреву и упрощает процесс очистки. Несмотря на отсутствие подсветки и терморегулятора, чайник прекрасно справляется с основной функцией – быстрым кипячением воды. Изготовленный в Китае, этот стильный электроприбор является частью продукции знаменитого итальянского бренда Smeg, известного своим высоким качеством и шикарным дизайном. Чайник не оснащен заварочным отделением и съемной крышкой, что делает его эксплуатацию максимально простой и удобной.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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