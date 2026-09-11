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Чайник электрический Smeg KLF03WHMEU матовый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Smeg KLF03WHMEU матовый белый

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Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 5
Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 6
Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 7
Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 1
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 2
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 3
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 4
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 5
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 6
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 7
  • Чайник SMEG KLF03WHMEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497322
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Чайник
Размеры в упаковке, см
28х26х24
Вес, кг.
3

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03WHMEU матовый белый

Чайник электрический Smeg изготовлен из нержавеющей стали, оснащен системой мягкого открывания крышки. Поворотная база прибора – 360°, автоматическая система отключения срабатывает при нагревании воды до 100°С. Благодаря нескользящим резиновым ножкам прибор устойчиво стоит на любой поверхности. Съемный фильтр изготовлен из нержавеющей стали, хорошо моется под проточной водой.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03WHMEU матовый белый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Чайник
Описание
Чайник электрический Smeg изготовлен из нержавеющей стали, оснащен системой мягкого открывания крышки. Поворотная база прибора – 360°, автоматическая система отключения срабатывает при нагревании воды до 100°С. Благодаря нескользящим резиновым ножкам прибор устойчиво стоит на любой поверхности. Съемный фильтр изготовлен из нержавеющей стали, хорошо моется под проточной водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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