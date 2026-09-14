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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый

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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 1
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 2
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 3
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 4
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
25.6 х 21.8 х 16.3 см
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730732
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
25.6 х 21.8 х 16.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х20
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый

Электрочайник KitchenAid – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашей кухни. Выполненный в изысканном бежевом цвете, этот чайник станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. С мощностью в 2400 Вт, он быстро доведет до кипения до 1,7 литров воды, обеспечивая удобство и скорость процесса приготовления горячих напитков. Одним из ключевых преимуществ этого чайника является наличие терморегулятора, который позволяет вам выбрать оптимальную температуру воды для различных типов напитков. Это особенно важно для гурманов, предпочитающих заваривать определенные сорта чая или кофе при строго определенных температурах. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает долговечность и надежность использования, а прочный металлический корпус придает чайнику не только стильный внешний вид, но и устойчивость к внешним воздействиям. Весит всего 1,3 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне. Произведенный в Китае, этот электрочайник сочетает в себе качество исполнения и передовые технологии, характерные для продукции KitchenAid. Отсутствие подсветки компенсируется элегантным дизайном и продуманной функциональностью, что делает его идеальным выбором для современного дома.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
25.6 х 21.8 х 16.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашей кухни. Выполненный в изысканном бежевом цвете, этот чайник станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. С мощностью в 2400 Вт, он быстро доведет до кипения до 1,7 литров воды, обеспечивая удобство и скорость процесса приготовления горячих напитков. Одним из ключевых преимуществ этого чайника является наличие терморегулятора, который позволяет вам выбрать оптимальную температуру воды для различных типов напитков. Это особенно важно для гурманов, предпочитающих заваривать определенные сорта чая или кофе при строго определенных температурах. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает долговечность и надежность использования, а прочный металлический корпус придает чайнику не только стильный внешний вид, но и устойчивость к внешним воздействиям. Весит всего 1,3 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне. Произведенный в Китае, этот электрочайник сочетает в себе качество исполнения и передовые технологии, характерные для продукции KitchenAid. Отсутствие подсветки компенсируется элегантным дизайном и продуманной функциональностью, что делает его идеальным выбором для современного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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