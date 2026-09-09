Чайник электрический Bosch TWK8613P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
звуковой сигнал
Дополнительные функции
блокировка крышки
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
защита от включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Styline
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х22
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK8613P
Электрический чайник с терморегулятором. Регулировка температуры TemperatureControl: 70°C, 80°C, 90°C и температура кипения. Функция поддержания температуры воды в течение 30 минут, функция отключения при снятии с подставки. Крышка открывается нажатием кнопки.
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
звуковой сигнал
Дополнительные функции
блокировка крышки
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
защита от включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Styline
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Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник с терморегулятором. Регулировка температуры TemperatureControl: 70°C, 80°C, 90°C и температура кипения. Функция поддержания температуры воды в течение 30 минут, функция отключения при снятии с подставки. Крышка открывается нажатием кнопки.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые, серые
Теги товара: 1.5 л, металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые, серые
Теги товара: 1.5 л, металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные, металлические Bosch
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