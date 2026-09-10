Чайник электрический Bosch TWK70B03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик, стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380663
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
блокировка крышки
Дополнительные функции
индикация включения
Защита
блокировка крышки, блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик, стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х19
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK70B03
Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки Скрытый нагревательный элемент. Фильтр от накипи.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
блокировка крышки
Дополнительные функции
индикация включения
Защита
блокировка крышки, блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
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Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик, стекло
Страна производитель
Китай
Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки Скрытый нагревательный элемент. Фильтр от накипи.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
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