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Чайник электрический Philips HD9365/10 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Philips HD9365/10 белый

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Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 1
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 2
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 3
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 4
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 5
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 6
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 7
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 8
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 9
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 10
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 11
Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 1
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 2
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 3
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 4
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 5
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 6
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 7
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 8
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 9
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 10
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 11
  • Чайник электрический Philips HD9365/10 1.7л. 2200Вт белый (корпус: пластик) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619490
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Philips HD9365/10 белый

Чайник электрический Philips HD9365/10 белый

Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9365/10 белый




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Описание
Чайник электрический Philips HD9365/10 белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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