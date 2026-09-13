Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285401AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714073
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Характеристики
Бренд
Защита
от перегрева
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х20
Вес, кг.
2.23
Описание товара Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285401AR0)
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285401AR0)
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Защита
от перегрева
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Развернуть
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285401AR0)
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285401AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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