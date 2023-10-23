Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518337
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4033
Hyundai HYK-G4033 обладает различными вариациями нагрева и имеет оригинальный дизайн.
Корпус девайса выполнен из специального стекла. Оно помогает удерживать тепло внутри электрического чайника, а также прекрасно выглядит в сочетании с работающей подсветкой, встроенной в дно. Свет активируется в начале каждого цикла, а в конце устройство отключается автоматически. Ёмкость электрического чайника составляет 1,7 л, о его наполненности можно судить по рискам, нанесенным на стенку.
Данная модель имеет 5 вариантов нагрева при максимальной мощности в 2200 Вт. Среди предусмотренных температур можно найти подходящую под любой напиток, для каждого режима есть отдельная кнопка. Помимо этого, Hyundai HYK-G4033 оснащен функцией поддержания нагрева, которая позволяет избегать лишнего повторного кипячения. Также устройство надежно защищено от пуска без воды – это значительно продлевает ресурс работы.
В носике HYK-G4033 установлен фильтр от накипи, он улавливает даже самые мелкие её частицы. Нагревательный элемент прибора скрыт в подставке, на которой он может проворачиваться на 360 градусов.
Hyundai HYK-G4033 обладает различными вариациями нагрева и имеет оригинальный дизайн.
Корпус девайса выполнен из специального стекла. Оно помогает удерживать тепло внутри электрического чайника, а также прекрасно выглядит в сочетании с работающей подсветкой, встроенной в дно. Свет активируется в начале каждого цикла, а в конце устройство отключается автоматически. Ёмкость электрического чайника составляет 1,7 л, о его наполненности можно судить по рискам, нанесенным на стенку.
Данная модель имеет 5 вариантов нагрева при максимальной мощности в 2200 Вт. Среди предусмотренных температур можно найти подходящую под любой напиток, для каждого режима есть отдельная кнопка. Помимо этого, Hyundai HYK-G4033 оснащен функцией поддержания нагрева, которая позволяет избегать лишнего повторного кипячения. Также устройство надежно защищено от пуска без воды – это значительно продлевает ресурс работы.
В носике HYK-G4033 установлен фильтр от накипи, он улавливает даже самые мелкие её частицы. Нагревательный элемент прибора скрыт в подставке, на которой он может проворачиваться на 360 градусов.
Комментарий:
отличный чайник, единственное надо почаще ухаживать за ним, так как на белом более заметны пятна
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G4033
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, единственное надо почаще ухаживать за ним, так как на белом более заметны пятна