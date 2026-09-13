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Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)

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Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 5
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый, желтый, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 5
  • Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714079
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Длина, м
22
Основной цвет
бежевый, желтый, синий, цветной принт
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый, желтый, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.81

Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)

Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Длина, м
22
Основной цвет
бежевый, желтый, синий, цветной принт
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый, желтый, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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