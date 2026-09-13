Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый, желтый, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714079
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Характеристики
Бренд
Длина, м
22
Основной цвет
бежевый, желтый, синий, цветной принт
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый, желтый, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.81
Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Длина, м
22
Основной цвет
бежевый, желтый, синий, цветной принт
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый, желтый, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
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Страна производитель
Китай
Чайник электрический Ariete 2869 Positano (00C28690PAR0)
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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