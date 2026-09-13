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Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0)

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Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 5
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 5
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714076
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.81

Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0)

Электрочайник Ariete 2869/04 выделяется привлекательным стилем и высокой мощностью, позволяющей быстро кипятить до 1.7 л воды. Он оборудован дисковым нагревательным элементом из долговечной нержавеющей стали. Для удобства в эксплуатации чайник оснащен шкалой уровня воды, подставкой с круговым вращением, световым индикатором, съемной крышкой. Ручка с нескользящим покрытием обеспечивает комфортное удержание чайника. Технологии защиты от включения при недостаточном количестве воды и закипании повышают надежность в эксплуатации чайника Ariete 2869/04.

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286904AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Ariete 2869/04 выделяется привлекательным стилем и высокой мощностью, позволяющей быстро кипятить до 1.7 л воды. Он оборудован дисковым нагревательным элементом из долговечной нержавеющей стали. Для удобства в эксплуатации чайник оснащен шкалой уровня воды, подставкой с круговым вращением, световым индикатором, съемной крышкой. Ручка с нескользящим покрытием обеспечивает комфортное удержание чайника. Технологии защиты от включения при недостаточном количестве воды и закипании повышают надежность в эксплуатации чайника Ariete 2869/04.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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