Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520114
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
наличие термометра
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
бежевый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х22
Вес, кг.
1.9
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый
Мощный и вместительный чайник Kitfort KT-6150 подойдёт для особых встреч с семьёй и друзьями. А лаконичный винтажный дизайн придётся по душе любой хозяйке, и отлично впишется в ваш интерьер.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
наличие термометра
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
бежевый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
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Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Мощный и вместительный чайник Kitfort KT-6150 подойдёт для особых встреч с семьёй и друзьями. А лаконичный винтажный дизайн придётся по душе любой хозяйке, и отлично впишется в ваш интерьер.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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