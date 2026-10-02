Чайник электрический Bosch TWK3P424
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 388948
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P424
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - стоимость товара 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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