Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
261x228x159
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695488
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Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M124
Чайник Bosch TWK 1M124 является незаменимым помощником на кухне, сочетающим в себе стильный дизайн и функциональность. Он выполнен в ярком красном цвете, что придаст вашей кухне яркую нотку и сделает процесс приготовления чая более приятным. Корпус изготовлен из качественного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность использования. Особенности этого устройства включают в себя объем в 1.7 литра, что позволяет приготовить большое количество напитка за один раз. Это идеально подходит для большой семьи или компании друзей. Тип нагревательного элемента - закрытая спираль, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Чайник оснащен подставкой, которая позволяет удобно разместить его на любой поверхности. Переключатель Lift Switch Off обеспечивает безопасность использования, автоматически отключая устройство при поднятии. Индикация включения и индикатор уровня воды позволяют контролировать процесс приготовления напитка и вовремя добавлять воду. Цоколь с поворотом на 360 градусов обеспечивает удобство использования, позволяя разместить чайник в любом удобном для вас месте. Встроенный фильтр помогает очистить воду от нежелательных примесей, обеспечивая чистоту и вкус вашего напитка.
Чайник Bosch TWK 1M124 является незаменимым помощником на кухне, сочетающим в себе стильный дизайн и функциональность. Он выполнен в ярком красном цвете, что придаст вашей кухне яркую нотку и сделает процесс приготовления чая более приятным. Корпус изготовлен из качественного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность использования. Особенности этого устройства включают в себя объем в 1.7 литра, что позволяет приготовить большое количество напитка за один раз. Это идеально подходит для большой семьи или компании друзей. Тип нагревательного элемента - закрытая спираль, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Чайник оснащен подставкой, которая позволяет удобно разместить его на любой поверхности. Переключатель Lift Switch Off обеспечивает безопасность использования, автоматически отключая устройство при поднятии. Индикация включения и индикатор уровня воды позволяют контролировать процесс приготовления напитка и вовремя добавлять воду. Цоколь с поворотом на 360 градусов обеспечивает удобство использования, позволяя разместить чайник в любом удобном для вас месте. Встроенный фильтр помогает очистить воду от нежелательных примесей, обеспечивая чистоту и вкус вашего напитка.
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