Чайник электрический Kitfort КТ-616
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 179023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х19
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-616
Электрический чайник с терморегулятором может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 70 и 90 градусов, что необходимо для правильного заваривания различных сортов чая и полного раскрытия вкуса напитков. Температура 40 градусов пригодится для приготовления детского питания
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.72
Страна производитель
Китай
Электрический чайник с терморегулятором может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 70 и 90 градусов, что необходимо для правильного заваривания различных сортов чая и полного раскрытия вкуса напитков. Температура 40 градусов пригодится для приготовления детского питания
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Нет соприкосновения с пластиком (кроме крышки, но до нее вода не долетает))
Минималистичный дизайн
Отличный выбор температур
Быстрый нагрев
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пользуюсь чайником уже несколько месяцев, очень нравится. Легкий, быстрый, стильный.
Искала именно такой, чтобы без пластика и из нержавейки. И чтобы был прозрачным. Все сошлось! Пользуюсь с удовольствием!
Достоинства:
Богато выглядит Стекло с подсветкой Кнопки температур Поддерживает заданную температуру
Недостатки:
пока не нашел
Комментарий:
Чайник цена-качество. Долго выбирал и своим выбором доволен на все 100. За свою цену довольно солидно смотрится. Все функции работают. Однозначно советую покупать.
Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-616
Достоинства:
Нет соприкосновения с пластиком (кроме крышки, но до нее вода не долетает))
Минималистичный дизайн
Отличный выбор температур
Быстрый нагрев
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пользуюсь чайником уже несколько месяцев, очень нравится. Легкий, быстрый, стильный.
Искала именно такой, чтобы без пластика и из нержавейки. И чтобы был прозрачным. Все сошлось! Пользуюсь с удовольствием!
Достоинства:
Богато выглядит Стекло с подсветкой Кнопки температур Поддерживает заданную температуру
Недостатки:
пока не нашел
Комментарий:
Чайник цена-качество. Долго выбирал и своим выбором доволен на все 100. За свою цену довольно солидно смотрится. Все функции работают. Однозначно советую покупать.