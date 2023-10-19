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Чайник электрический Kitfort КТ-616 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-616

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Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.72
  • Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-616 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 179023
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х19
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-616

Электрический чайник с терморегулятором может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 70 и 90 градусов, что необходимо для правильного заваривания различных сортов чая и полного раскрытия вкуса напитков. Температура 40 градусов пригодится для приготовления детского питания

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-616

19.10.2023
Хлыбова Виктория Сергеевна

Достоинства:
Нет соприкосновения с пластиком (кроме крышки, но до нее вода не долетает))
Минималистичный дизайн
Отличный выбор температур
Быстрый нагрев

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Пользуюсь чайником уже несколько месяцев, очень нравится. Легкий, быстрый, стильный.
Искала именно такой, чтобы без пластика и из нержавейки. И чтобы был прозрачным. Все сошлось! Пользуюсь с удовольствием!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Евгений Гриценко

Достоинства:
Богато выглядит Стекло с подсветкой Кнопки температур Поддерживает заданную температуру

Недостатки:
пока не нашел

Комментарий:
Чайник цена-качество. Долго выбирал и своим выбором доволен на все 100. За свою цену довольно солидно смотрится. Все функции работают. Однозначно советую покупать.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.72
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник с терморегулятором может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 70 и 90 градусов, что необходимо для правильного заваривания различных сортов чая и полного раскрытия вкуса напитков. Температура 40 градусов пригодится для приготовления детского питания
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.10.2023
Хлыбова Виктория Сергеевна

Достоинства:
Нет соприкосновения с пластиком (кроме крышки, но до нее вода не долетает))
Минималистичный дизайн
Отличный выбор температур
Быстрый нагрев

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Пользуюсь чайником уже несколько месяцев, очень нравится. Легкий, быстрый, стильный.
Искала именно такой, чтобы без пластика и из нержавейки. И чтобы был прозрачным. Все сошлось! Пользуюсь с удовольствием!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Евгений Гриценко

Достоинства:
Богато выглядит Стекло с подсветкой Кнопки температур Поддерживает заданную температуру

Недостатки:
пока не нашел

Комментарий:
Чайник цена-качество. Долго выбирал и своим выбором доволен на все 100. За свою цену довольно солидно смотрится. Все функции работают. Однозначно советую покупать.


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