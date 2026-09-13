Чайник электрический Rondell RDE-WK804
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Характеристики
Мощность, Вт
1200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719890
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Размеры в упаковке, см
27х22х19
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK804
Чайник Rondell RDE-WK804 1л. 1200Вт жемчужный (металл) - Быстрый нагрев — мощность 1200 Вт обеспечивает кипячение воды за считанные минуты. - Прочный и стильный — металлический корпус выглядит элегантно и сохраняет форму даже при частом использовании. - Удобство управления — регулировка температуры и автоматическая поддержка нужного режима идеально подходят для заваривания чая или кофе. - Безопасность — защита от перегрева и автоотключение при отсутствии воды обеспечивают надежную работу. - Легкость в эксплуатации — поворотная подставка на 360° позволяет свободно размещать устройство на любой поверхности.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность, Вт
1200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Чайник Rondell RDE-WK804 1л. 1200Вт жемчужный (металл) - Быстрый нагрев — мощность 1200 Вт обеспечивает кипячение воды за считанные минуты. - Прочный и стильный — металлический корпус выглядит элегантно и сохраняет форму даже при частом использовании. - Удобство управления — регулировка температуры и автоматическая поддержка нужного режима идеально подходят для заваривания чая или кофе. - Безопасность — защита от перегрева и автоотключение при отсутствии воды обеспечивают надежную работу. - Легкость в эксплуатации — поворотная подставка на 360° позволяет свободно размещать устройство на любой поверхности.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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