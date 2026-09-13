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Чайник электрический Rondell RDE-WK804 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Rondell RDE-WK804

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Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 1
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 2
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 3
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 4
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 5
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 6
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 7
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 8
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 9
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 10
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 11
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 12
Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 1
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 2
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 3
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 4
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 5
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 6
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 7
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 8
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 9
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 10
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 11
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 12
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK804 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719890
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Характеристики

Бренд
Rondell
Мощность, Вт
1200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Размеры в упаковке, см
27х22х19
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK804

Чайник Rondell RDE-WK804 1л. 1200Вт жемчужный (металл) - Быстрый нагрев — мощность 1200 Вт обеспечивает кипячение воды за считанные минуты. - Прочный и стильный — металлический корпус выглядит элегантно и сохраняет форму даже при частом использовании. - Удобство управления — регулировка температуры и автоматическая поддержка нужного режима идеально подходят для заваривания чая или кофе. - Безопасность — защита от перегрева и автоотключение при отсутствии воды обеспечивают надежную работу. - Легкость в эксплуатации — поворотная подставка на 360° позволяет свободно размещать устройство на любой поверхности.

Отзывы о товаре Чайник электрический Rondell RDE-WK804




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Мощность, Вт
1200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Описание
Чайник Rondell RDE-WK804 1л. 1200Вт жемчужный (металл) - Быстрый нагрев — мощность 1200 Вт обеспечивает кипячение воды за считанные минуты. - Прочный и стильный — металлический корпус выглядит элегантно и сохраняет форму даже при частом использовании. - Удобство управления — регулировка температуры и автоматическая поддержка нужного режима идеально подходят для заваривания чая или кофе. - Безопасность — защита от перегрева и автоотключение при отсутствии воды обеспечивают надежную работу. - Легкость в эксплуатации — поворотная подставка на 360° позволяет свободно размещать устройство на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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