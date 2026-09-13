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Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Panasonic NC-CWK51

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Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 1
Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 2
Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 3
Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
серый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 1
  • Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 2
  • Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 3
  • Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719888
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Мощность, Вт
1500
Цвет
серый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х18
Вес, кг.
1.43

Описание товара Чайник электрический Panasonic NC-CWK51

Внутренняя колба объемом 1,7 литра из нержавеющей стали быстро нагревается, обеспечивая кипячение воды всего за несколько минут. Два способа открытия, обеспечивающие безопасность от пара и максимальное удобство при наливе воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Panasonic NC-CWK51




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Мощность, Вт
1500
Цвет
серый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренняя колба объемом 1,7 литра из нержавеющей стали быстро нагревается, обеспечивая кипячение воды всего за несколько минут. Два способа открытия, обеспечивающие безопасность от пара и максимальное удобство при наливе воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Panasonic NC-CWK51 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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