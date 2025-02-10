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Чайник электрический Bosch TWK3P420 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Bosch TWK3P420

7 Отзывы
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Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376308
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P420

Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P420

Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
заменил старый.чайник работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший, сделан качественно
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Греет быстро, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
МИХАИЛ Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный чайник. Покупкой удовлетворен.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Бабка довольна, чайник качественный, объёмный, закипает быстро ибо мощный. Конечно видел и более продвинутые конструкции, но тоже сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Камила И.

Достоинства:


Комментарий:
Пластиком не пахнет. Крышка открывается достаточно широко. Закипает быстро
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился,качество хорошее,добротный,закипел за 4 мин.,в остальном время покажет,рекомендую к покупке



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
заменил старый.чайник работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший, сделан качественно
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Греет быстро, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
МИХАИЛ Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный чайник. Покупкой удовлетворен.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Бабка довольна, чайник качественный, объёмный, закипает быстро ибо мощный. Конечно видел и более продвинутые конструкции, но тоже сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Камила И.

Достоинства:


Комментарий:
Пластиком не пахнет. Крышка открывается достаточно широко. Закипает быстро
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился,качество хорошее,добротный,закипел за 4 мин.,в остальном время покажет,рекомендую к покупке


Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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