Чайник электрический Bosch TWK3P423
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P423
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Достоинства:
Комментарий:
Коробка в ужасном состоянии приехала ,на месте стыка при закипании под давлением пропускает пар ,с учетом использованных бонусов и дополнительных балов за покупку чайник вышел 1800₽ оценку не снизил )
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник . В работе уже не первый день и никаких проблем с ним не испытываем . Долго выбирали и рады, что выбрали именно этот чайник .
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, доставка быстрая, упаковка отличная!! всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, все работает!
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый! Немного носик пахнет пластиком, думаю пройдет
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, быстро варится, тихо. высокий
Достоинства:
Комментарий:
Неудобная крышка! Она не открывается на 90 градусов, воду из фильтра наливать невозможно. Из под крана еще можно налить, наклонив.
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P423
Достоинства:
Комментарий:
Коробка в ужасном состоянии приехала ,на месте стыка при закипании под давлением пропускает пар ,с учетом использованных бонусов и дополнительных балов за покупку чайник вышел 1800₽ оценку не снизил )
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник . В работе уже не первый день и никаких проблем с ним не испытываем . Долго выбирали и рады, что выбрали именно этот чайник .
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, доставка быстрая, упаковка отличная!! всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, все работает!
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый! Немного носик пахнет пластиком, думаю пройдет
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, быстро варится, тихо. высокий
Достоинства:
Комментарий:
Неудобная крышка! Она не открывается на 90 градусов, воду из фильтра наливать невозможно. Из под крана еще можно налить, наклонив.