Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный
Чайник Bosch TWK6A514 это незаменимый помощник на вашей кухне. Он обладает современным и стильным дизайном, который подчеркнут индивидуальность любого интерьера. Яркий красный цвет корпуса привлекает внимание и вызывает приятные эмоции. Материал корпуса качественный пластик, который отличается долговечностью и надежностью. Нагревательный элемент данной модели закрытая спираль, что является гарантией быстрого и равномерного нагрева воды. Объем чайника составляет 1,7 литра, что позволяет приготовить напиток для большой компании. Особое внимание стоит уделить функционалу этого чайника. Наличие подставки обеспечивает удобство использования, а цоколь с поворотом на 360 градусов позволяет легко ставить и снимать чайник. Индикатор уровня воды поможет контролировать количество жидкости внутри, а индикация включения позволит сразу видеть, работает ли прибор. Чайник оснащен встроенным фильтром, который обеспечивает чистоту воды. Автоматическое отключение при закипании и при снятии с цоколя делает использование чайника безопасным и удобным. Защита от перегрева позволяет избежать нежелательных последствий и продлевает срок службы прибора. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, что позволяет удобно разместить чайник на кухне. Характеристики: Мощность, Вт: 2200 Объем, л: 1.7 Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Материал корпуса: пластик Подставка Индикация включения Индикатор уровня воды Цоколь с поворотом на 360 градусов Фильтр: встроенный Автоматическое отключение при закипании Автоматическое отключение при снятии с цоколя Защита от перегрева Длина сетевого шнура, м: 0.8 Напряжение, В: 220-240 Частота, Гц: 50-60 Габариты: 22.5x22x14.5 см Вес, кг: 1.4
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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