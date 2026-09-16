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Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный

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Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714156
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
чайник; Подставка
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х18
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный

Чайник Bosch TWK6A514 это незаменимый помощник на вашей кухне. Он обладает современным и стильным дизайном, который подчеркнут индивидуальность любого интерьера. Яркий красный цвет корпуса привлекает внимание и вызывает приятные эмоции. Материал корпуса качественный пластик, который отличается долговечностью и надежностью. Нагревательный элемент данной модели закрытая спираль, что является гарантией быстрого и равномерного нагрева воды. Объем чайника составляет 1,7 литра, что позволяет приготовить напиток для большой компании. Особое внимание стоит уделить функционалу этого чайника. Наличие подставки обеспечивает удобство использования, а цоколь с поворотом на 360 градусов позволяет легко ставить и снимать чайник. Индикатор уровня воды поможет контролировать количество жидкости внутри, а индикация включения позволит сразу видеть, работает ли прибор. Чайник оснащен встроенным фильтром, который обеспечивает чистоту воды. Автоматическое отключение при закипании и при снятии с цоколя делает использование чайника безопасным и удобным. Защита от перегрева позволяет избежать нежелательных последствий и продлевает срок службы прибора. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, что позволяет удобно разместить чайник на кухне. Характеристики: Мощность, Вт: 2200 Объем, л: 1.7 Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Материал корпуса: пластик Подставка Индикация включения Индикатор уровня воды Цоколь с поворотом на 360 градусов Фильтр: встроенный Автоматическое отключение при закипании Автоматическое отключение при снятии с цоколя Защита от перегрева Длина сетевого шнура, м: 0.8 Напряжение, В: 220-240 Частота, Гц: 50-60 Габариты: 22.5x22x14.5 см Вес, кг: 1.4

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK6A514, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
чайник; Подставка
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Bosch TWK6A514 это незаменимый помощник на вашей кухне. Он обладает современным и стильным дизайном, который подчеркнут индивидуальность любого интерьера. Яркий красный цвет корпуса привлекает внимание и вызывает приятные эмоции. Материал корпуса качественный пластик, который отличается долговечностью и надежностью. Нагревательный элемент данной модели закрытая спираль, что является гарантией быстрого и равномерного нагрева воды. Объем чайника составляет 1,7 литра, что позволяет приготовить напиток для большой компании. Особое внимание стоит уделить функционалу этого чайника. Наличие подставки обеспечивает удобство использования, а цоколь с поворотом на 360 градусов позволяет легко ставить и снимать чайник. Индикатор уровня воды поможет контролировать количество жидкости внутри, а индикация включения позволит сразу видеть, работает ли прибор. Чайник оснащен встроенным фильтром, который обеспечивает чистоту воды. Автоматическое отключение при закипании и при снятии с цоколя делает использование чайника безопасным и удобным. Защита от перегрева позволяет избежать нежелательных последствий и продлевает срок службы прибора. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, что позволяет удобно разместить чайник на кухне. Характеристики: Мощность, Вт: 2200 Объем, л: 1.7 Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Материал корпуса: пластик Подставка Индикация включения Индикатор уровня воды Цоколь с поворотом на 360 градусов Фильтр: встроенный Автоматическое отключение при закипании Автоматическое отключение при снятии с цоколя Защита от перегрева Длина сетевого шнура, м: 0.8 Напряжение, В: 220-240 Частота, Гц: 50-60 Габариты: 22.5x22x14.5 см Вес, кг: 1.4
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Отзывы


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