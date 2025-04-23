Чайник электрический Bosch TWK2M161
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23.7
Дополнительная информация
защита от перегрева
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M161
Преобразите ваш кухонный уголок с электрическим чайником Bosch TWK2M161, который сочетает в себе идеальный стиль, функциональность и надежность. Этот элегантный чайник станет не только практичным помощником, но и стильным элементом вашего интерьера. Электрический чайник Bosch TWK2M161 — надежный и стильный выбор для любителей чая и кофе. Этот чайник позволит вам быстро и удобно готовить горячие напитки, добавив элегантности в любой кухонный интерьер. Приобретите Bosch TWK2M161 и наслаждайтесь новыми уровнями комфорта и стиля!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23.7
Дополнительная информация
защита от перегрева
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Преобразите ваш кухонный уголок с электрическим чайником Bosch TWK2M161, который сочетает в себе идеальный стиль, функциональность и надежность. Этот элегантный чайник станет не только практичным помощником, но и стильным элементом вашего интерьера. Электрический чайник Bosch TWK2M161 — надежный и стильный выбор для любителей чая и кофе. Этот чайник позволит вам быстро и удобно готовить горячие напитки, добавив элегантности в любой кухонный интерьер. Приобретите Bosch TWK2M161 и наслаждайтесь новыми уровнями комфорта и стиля!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, стильный. Довольна покупкой.
Чайник электрический Bosch TWK2M161 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK2M161
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, стильный. Довольна покупкой.