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Чайник электрический Rondell RDE-WK805 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Rondell RDE-WK805

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Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 1
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 2
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 3
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 4
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 5
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 6
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 7
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 8
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 9
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 10
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 11
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 12
Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 1
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 2
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 3
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 4
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 5
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 6
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 7
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 8
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 9
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 10
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 11
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 12
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK805 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719891
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Характеристики

Бренд
Rondell
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х19
Вес, кг.
1.47

Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK805

Представьте себе начало нового дня, когда каждая минута на счету, а так хочется, чтобы утро было по-настоящему добрым. Именно в эти моменты чайник Rondell RDE-WK805 становится вашим верным помощником, превращая обычное кипячение воды в маленький ритуал удовольствия и комфорта. Его элегантный металлический корпус не просто выглядит стильно и современно, он говорит о вашем внимании к деталям и стремлении окружить себя надежными и красивыми вещами. Этот прибор органично впишется в любую кухню, став ее гармоничным и функциональным акцентом. Сердцем этого чайника является мощный дисковый нагревательный элемент, который обеспечивает невероятную скорость работы. Благодаря мощности в 1200 ватт, он способен вскипятить полный литр воды всего за несколько минут, экономя ваше драгоценное время и энергию. Такая производительность особенно ценится в утренней суете, когда нужно быстро собраться на работу, или во время дружеских посиделок, когда гости уже за столом. При этом дисковый нагреватель принципиально отличается своей долговечностью и устойчивостью к образованию накипи, что гарантирует стабильно высокую эффективность на протяжении многих лет. Безопасность для вас и вашей семьи — это ключевой приоритет создателей Rondell RDE-WK805. Чайник оснащен системой автоотключения, которая срабатывает, как только вода достигает точки кипения. Эта умная функция не только избавляет вас от необходимости постоянно следить за процессом, но и предотвращает перегрев и возможные поломки. Дополнительную уверенность дает защита от включения без воды, полностью исключающая работу пустого прибора. А яркая индикация на корпусе всегда проинформирует вас о том, что чайник выполняет свою задачу. Но главной особенностью этой модели является интегрированный термодатчик, расположенный прямо в крышке. Это технологическое решение позволяет прибору точно отслеживать температуру воды, обеспечивая максимальную точность автоматического отключения и гарантируя, что вы получите идеально вскипяченную воду для вашего любимого напитка. Объем в один литр идеально сбалансирован для повседневных нужд средней семьи, позволяя приготовить чай или кофе для нескольких человек за один раз. Rondell RDE-WK805 — это не просто прибор для кипячения воды. Это продуманное до мелочей устройство, которое сочетает в себе стремительную мощность, передовые системы безопасности и эстетически приятный дизайн. Он создан для тех, кто ценит каждое мгновение жизни и предпочитает проводить его с комфортом, наслаждаясь безупречной работой умной техники. С этим чайником ваша кухня обретет нового технологичного жителя, готового подарить вам кипяток для самого лучшего напитка в любую минуту.

Отзывы о товаре Чайник электрический Rondell RDE-WK805




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе начало нового дня, когда каждая минута на счету, а так хочется, чтобы утро было по-настоящему добрым. Именно в эти моменты чайник Rondell RDE-WK805 становится вашим верным помощником, превращая обычное кипячение воды в маленький ритуал удовольствия и комфорта. Его элегантный металлический корпус не просто выглядит стильно и современно, он говорит о вашем внимании к деталям и стремлении окружить себя надежными и красивыми вещами. Этот прибор органично впишется в любую кухню, став ее гармоничным и функциональным акцентом. Сердцем этого чайника является мощный дисковый нагревательный элемент, который обеспечивает невероятную скорость работы. Благодаря мощности в 1200 ватт, он способен вскипятить полный литр воды всего за несколько минут, экономя ваше драгоценное время и энергию. Такая производительность особенно ценится в утренней суете, когда нужно быстро собраться на работу, или во время дружеских посиделок, когда гости уже за столом. При этом дисковый нагреватель принципиально отличается своей долговечностью и устойчивостью к образованию накипи, что гарантирует стабильно высокую эффективность на протяжении многих лет. Безопасность для вас и вашей семьи — это ключевой приоритет создателей Rondell RDE-WK805. Чайник оснащен системой автоотключения, которая срабатывает, как только вода достигает точки кипения. Эта умная функция не только избавляет вас от необходимости постоянно следить за процессом, но и предотвращает перегрев и возможные поломки. Дополнительную уверенность дает защита от включения без воды, полностью исключающая работу пустого прибора. А яркая индикация на корпусе всегда проинформирует вас о том, что чайник выполняет свою задачу. Но главной особенностью этой модели является интегрированный термодатчик, расположенный прямо в крышке. Это технологическое решение позволяет прибору точно отслеживать температуру воды, обеспечивая максимальную точность автоматического отключения и гарантируя, что вы получите идеально вскипяченную воду для вашего любимого напитка. Объем в один литр идеально сбалансирован для повседневных нужд средней семьи, позволяя приготовить чай или кофе для нескольких человек за один раз. Rondell RDE-WK805 — это не просто прибор для кипячения воды. Это продуманное до мелочей устройство, которое сочетает в себе стремительную мощность, передовые системы безопасности и эстетически приятный дизайн. Он создан для тех, кто ценит каждое мгновение жизни и предпочитает проводить его с комфортом, наслаждаясь безупречной работой умной техники. С этим чайником ваша кухня обретет нового технологичного жителя, готового подарить вам кипяток для самого лучшего напитка в любую минуту.
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Отзывы


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