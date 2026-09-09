Top.Mail.Ru
Чайник электрический Kitfort КТ-660-1 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Kitfort КТ-660-1 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 1
Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 2
Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 3
Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 4
Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 1
  • Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 2
  • Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 3
  • Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 4
  • Электрочайник Kitfort KT-660-1 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 274083
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.56

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-660-1 белый

Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-660-1 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 60, 70, 80, 90 и 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-660-1 белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-660-1 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 60, 70, 80, 90 и 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-660-1 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...