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Чайный набор Kitfort КТ-6181 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайный набор Kitfort КТ-6181

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Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 1
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 2
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 3
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 4
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 5
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 6
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 7
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Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 10
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 11
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 12
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 13
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
450 х 210 х 260 мм
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 1
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 2
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 3
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 4
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 5
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 6
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 7
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 8
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 9
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 10
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 11
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 12
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 13
  • Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655931
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Комплектация
документация, заварочный чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Габариты (ВxГxШ), мм
450 х 210 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х23
Вес, кг.
3

Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6181

Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6181 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1.2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе за пару движений! На базе находятся сенсорные кнопки для выбора температурного режима и настройки температуры нагрева. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом. На дисплее отображается выбранная температура подогрева воды в кувшине. Автоматический режим поддержания тепла для чая — 80°С, для кофе 70°С. Ручная настройка для чая возможна от 75°С до 85°С, для кофе от 60 °С до 80°С с шагом 1°С. Прибор будет поддерживать выбранный режим в течение четырех часов, далее отключит подогрев. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. Корпус чайника выполнен из стекла с вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика и легко открывается с помощью кнопки сверху. Мерная шкала находится на боковой стороне стеклянной части корпуса. Центральный контакт для чайника на базе даёт возможность ставить чайник на неё в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Чайник имеет защиту от перегрева и защиту от включения без воды. Наслаждайтесь чаепитием вместе с чайным набором КТ-6181.

Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6181

Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
чайник сломался проработав менее года, как по мне за такую цену чайник на год дороговато, писала в вопросы товара про возможность ремонта, но магазину и бренду это не интересно одна звезда заслуженный отзыв
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный аппарат! Спустя несколько месяцев , иногда перестал выключаться чайник
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Купил чайный набор для дома. Заказ пришёл в срок, без переносов, в пункте выдачи проверил, товар целый. Чайник выглядит отлично, вписался на кухню идеально. Воду греет быстро, работает почти бесшумно(сильно удивился от этого), подставка под чайник подогревает чай отлично, для любителей чая самое то. За свою цену просто огонь!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Назира Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подарили коллегам, все пришло в целости, работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я в шоке. Такого еще не видела. коробка была запаковпна в пакет. когда раскрыли пакет стало ясно: коробку грызли то ли крысы то ли мыши....соответственно в коробке осталось крысиное (мышинное) г...вно....хорошо, что ещё никто не выскочил оттуда.... на платформе где стоят чайник и заварник на углу краска стесана....кто знает....может опять те же мыши... в остальном сам чайник и заварник были запакрваны в пакет, но он не был герметичен....и там тоже были фекалии животных.... это ж как нужно не уважать своих покупателей, что б отправлять со склада такое г.... Уважаемые потенциальные покупатели...10 раз подумайте, прежде чем сделать заказ: на фото всё видно.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник просто огонь! многофункциональный! Упакован очень хорошо. Купили в подарок на свадьбу думаю молодожены будут в восторге от такого подарка. Смотрится стильно и модно! Рекомендую. Фирма мало известная посоветовали друзья
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
очень плохой чайник. подогрев еле работает, обозначения показания объема воды только с одной стороны, видно только когда берешь левой рукой, почему???? датчик температуры не срабатывает может кипеть вечно. я расстроен что купил данный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
владимир п.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник и заварник.Стекло без посторонних запахов хороший объём. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов только внешний вид. Скорость нагрева низкая. Шум при нагреве сильный. Заварочный чайник практически не нагревается. Взяли взамен KT 635. Разница в цене большая 2 раза. Качество соответственно такое же.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил родителям , комментарии хорошие впечатление пользуешься до сих пор
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
через месяц пользования, перестала работать платформа где стоит заварочный чайник
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь удобна и проста. сделано качественно.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн. Крышка могла бы открываться и с кнопки, а так не подпружинена и сама захлопывается при наклоне.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит стильно, много места не занимает, заварник конечно нагревается долго очень, если с утра поставить на подогрев, то будете ждать очень долго, комплект отличный
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Кира

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайный набор. О таком кувшине с подогревом я давно мечтала. Для начала очень даже хорошо. Стекло крепкое, температуру поддерживает в кувшине отлично. Из минусов: Сборка кувшина (а. к. а. заварного чайника) не по центру (фото 2), но это можно поправить, аккуратно с применением небольшой силы подвинуть конструкцию с ручкой (двигать за основание, где ручка крепится к кувшину с помощью металлического ободка). У чайника так же крышка+фильтр не по центру, поправлять не стала, не сильно бросается в глаза (фото 4); Конструкция крышки у кувшина довольно неудобная. Испарина с внутренней стороны выливается при наливании чая из кувшина, за счёт краёв крышки (фото 3). Так же просто из небольших неудобств: Не предусмотрено ничего для скрытия шнура внутри корпуса базы, приходится сгибать пару раз, приложив к стене за базой, чтобы скрыть. Подключение питания так же только с одной (правой) стороны, что может сказаться на эстетике места, в котором стоит чайник. Если это кому-то принципиально, то это может стать большим минусом. Так же при нагреве блюдца под кувшином (и при дальнейшем поддерживании температуры под оным) издаётся характерный электрический звук. Я бы не отнесла это к минусам, просто как факт, что оно есть, неудобств сильных не доставляет (если не сидеть часами возле чайника в тишине). В общем и целом чайным набором я довольна, свои функции исполняет, выглядит стильно, а главное чай теперь всегда тёплый)
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Павелас Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен раньше заявленного срока, без транспортировочной упаковки . Комплектность полная. Не первый мой заказ продукции Китфорт. Удобный и практичный в использовании чайный набор. Каких-либо недостатков не выявил. Рекомендую однозначно !
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Лариса В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, удобный, сами пользуемся давно, заказали в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Ровшан А.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленному. Небольшой запах пластмассы после первых двух кипячений.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда,китфорт на высоте,это уже 15 покупка этого бренда.устраивает все:качество,дизайн,цена.рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
снимаю одну звезду за неудобство крышки, а так вполне хорошие чайники
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Юдина Ольга

Достоинства:


Комментарий:
огонь, все работает, температуру держит, закипает быстро, смотрится классно
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Вячеслав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - настоящая находка для любителей чая и кофе! Очень удобно, что в одном наборе есть и чайник для кипячения воды, и кувшин с функцией поддержания температуры для заваривания. Стильный дизайн отлично вписался в интерьер моей кухни. Управление простое и понятное, а возможность регулировки температуры позволяет наслаждаться напитками идеальной температуры. Однозначно рекомендую к покупке!



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Комплектация
документация, заварочный чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Габариты (ВxГxШ), мм
450 х 210 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6181 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1.2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе за пару движений! На базе находятся сенсорные кнопки для выбора температурного режима и настройки температуры нагрева. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом. На дисплее отображается выбранная температура подогрева воды в кувшине. Автоматический режим поддержания тепла для чая — 80°С, для кофе 70°С. Ручная настройка для чая возможна от 75°С до 85°С, для кофе от 60 °С до 80°С с шагом 1°С. Прибор будет поддерживать выбранный режим в течение четырех часов, далее отключит подогрев. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. Корпус чайника выполнен из стекла с вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика и легко открывается с помощью кнопки сверху. Мерная шкала находится на боковой стороне стеклянной части корпуса. Центральный контакт для чайника на базе даёт возможность ставить чайник на неё в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Чайник имеет защиту от перегрева и защиту от включения без воды. Наслаждайтесь чаепитием вместе с чайным набором КТ-6181.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
чайник сломался проработав менее года, как по мне за такую цену чайник на год дороговато, писала в вопросы товара про возможность ремонта, но магазину и бренду это не интересно одна звезда заслуженный отзыв
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный аппарат! Спустя несколько месяцев , иногда перестал выключаться чайник
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Купил чайный набор для дома. Заказ пришёл в срок, без переносов, в пункте выдачи проверил, товар целый. Чайник выглядит отлично, вписался на кухню идеально. Воду греет быстро, работает почти бесшумно(сильно удивился от этого), подставка под чайник подогревает чай отлично, для любителей чая самое то. За свою цену просто огонь!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Назира Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подарили коллегам, все пришло в целости, работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я в шоке. Такого еще не видела. коробка была запаковпна в пакет. когда раскрыли пакет стало ясно: коробку грызли то ли крысы то ли мыши....соответственно в коробке осталось крысиное (мышинное) г...вно....хорошо, что ещё никто не выскочил оттуда.... на платформе где стоят чайник и заварник на углу краска стесана....кто знает....может опять те же мыши... в остальном сам чайник и заварник были запакрваны в пакет, но он не был герметичен....и там тоже были фекалии животных.... это ж как нужно не уважать своих покупателей, что б отправлять со склада такое г.... Уважаемые потенциальные покупатели...10 раз подумайте, прежде чем сделать заказ: на фото всё видно.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник просто огонь! многофункциональный! Упакован очень хорошо. Купили в подарок на свадьбу думаю молодожены будут в восторге от такого подарка. Смотрится стильно и модно! Рекомендую. Фирма мало известная посоветовали друзья
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
очень плохой чайник. подогрев еле работает, обозначения показания объема воды только с одной стороны, видно только когда берешь левой рукой, почему???? датчик температуры не срабатывает может кипеть вечно. я расстроен что купил данный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
владимир п.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник и заварник.Стекло без посторонних запахов хороший объём. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов только внешний вид. Скорость нагрева низкая. Шум при нагреве сильный. Заварочный чайник практически не нагревается. Взяли взамен KT 635. Разница в цене большая 2 раза. Качество соответственно такое же.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил родителям , комментарии хорошие впечатление пользуешься до сих пор
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
через месяц пользования, перестала работать платформа где стоит заварочный чайник
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь удобна и проста. сделано качественно.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн. Крышка могла бы открываться и с кнопки, а так не подпружинена и сама захлопывается при наклоне.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит стильно, много места не занимает, заварник конечно нагревается долго очень, если с утра поставить на подогрев, то будете ждать очень долго, комплект отличный
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Кира

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайный набор. О таком кувшине с подогревом я давно мечтала. Для начала очень даже хорошо. Стекло крепкое, температуру поддерживает в кувшине отлично. Из минусов: Сборка кувшина (а. к. а. заварного чайника) не по центру (фото 2), но это можно поправить, аккуратно с применением небольшой силы подвинуть конструкцию с ручкой (двигать за основание, где ручка крепится к кувшину с помощью металлического ободка). У чайника так же крышка+фильтр не по центру, поправлять не стала, не сильно бросается в глаза (фото 4); Конструкция крышки у кувшина довольно неудобная. Испарина с внутренней стороны выливается при наливании чая из кувшина, за счёт краёв крышки (фото 3). Так же просто из небольших неудобств: Не предусмотрено ничего для скрытия шнура внутри корпуса базы, приходится сгибать пару раз, приложив к стене за базой, чтобы скрыть. Подключение питания так же только с одной (правой) стороны, что может сказаться на эстетике места, в котором стоит чайник. Если это кому-то принципиально, то это может стать большим минусом. Так же при нагреве блюдца под кувшином (и при дальнейшем поддерживании температуры под оным) издаётся характерный электрический звук. Я бы не отнесла это к минусам, просто как факт, что оно есть, неудобств сильных не доставляет (если не сидеть часами возле чайника в тишине). В общем и целом чайным набором я довольна, свои функции исполняет, выглядит стильно, а главное чай теперь всегда тёплый)
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Павелас Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен раньше заявленного срока, без транспортировочной упаковки . Комплектность полная. Не первый мой заказ продукции Китфорт. Удобный и практичный в использовании чайный набор. Каких-либо недостатков не выявил. Рекомендую однозначно !
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Лариса В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, удобный, сами пользуемся давно, заказали в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Ровшан А.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленному. Небольшой запах пластмассы после первых двух кипячений.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда,китфорт на высоте,это уже 15 покупка этого бренда.устраивает все:качество,дизайн,цена.рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
снимаю одну звезду за неудобство крышки, а так вполне хорошие чайники
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Юдина Ольга

Достоинства:


Комментарий:
огонь, все работает, температуру держит, закипает быстро, смотрится классно
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Вячеслав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - настоящая находка для любителей чая и кофе! Очень удобно, что в одном наборе есть и чайник для кипячения воды, и кувшин с функцией поддержания температуры для заваривания. Стильный дизайн отлично вписался в интерьер моей кухни. Управление простое и понятное, а возможность регулировки температуры позволяет наслаждаться напитками идеальной температуры. Однозначно рекомендую к покупке!


Чайный набор Kitfort КТ-6181 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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