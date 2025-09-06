Чайный набор Kitfort КТ-6181
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6181
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6181 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1.2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе за пару движений! На базе находятся сенсорные кнопки для выбора температурного режима и настройки температуры нагрева. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом. На дисплее отображается выбранная температура подогрева воды в кувшине. Автоматический режим поддержания тепла для чая — 80°С, для кофе 70°С. Ручная настройка для чая возможна от 75°С до 85°С, для кофе от 60 °С до 80°С с шагом 1°С. Прибор будет поддерживать выбранный режим в течение четырех часов, далее отключит подогрев. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. Корпус чайника выполнен из стекла с вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика и легко открывается с помощью кнопки сверху. Мерная шкала находится на боковой стороне стеклянной части корпуса. Центральный контакт для чайника на базе даёт возможность ставить чайник на неё в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Чайник имеет защиту от перегрева и защиту от включения без воды. Наслаждайтесь чаепитием вместе с чайным набором КТ-6181.
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Достоинства:
Комментарий:
чайник сломался проработав менее года, как по мне за такую цену чайник на год дороговато, писала в вопросы товара про возможность ремонта, но магазину и бренду это не интересно одна звезда заслуженный отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Классный аппарат! Спустя несколько месяцев , иногда перестал выключаться чайник
Достоинства:
Комментарий:
Купил чайный набор для дома. Заказ пришёл в срок, без переносов, в пункте выдачи проверил, товар целый. Чайник выглядит отлично, вписался на кухню идеально. Воду греет быстро, работает почти бесшумно(сильно удивился от этого), подставка под чайник подогревает чай отлично, для любителей чая самое то. За свою цену просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Подарили коллегам, все пришло в целости, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Я в шоке. Такого еще не видела. коробка была запаковпна в пакет. когда раскрыли пакет стало ясно: коробку грызли то ли крысы то ли мыши....соответственно в коробке осталось крысиное (мышинное) г...вно....хорошо, что ещё никто не выскочил оттуда.... на платформе где стоят чайник и заварник на углу краска стесана....кто знает....может опять те же мыши... в остальном сам чайник и заварник были запакрваны в пакет, но он не был герметичен....и там тоже были фекалии животных.... это ж как нужно не уважать своих покупателей, что б отправлять со склада такое г.... Уважаемые потенциальные покупатели...10 раз подумайте, прежде чем сделать заказ: на фото всё видно.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник просто огонь! многофункциональный! Упакован очень хорошо. Купили в подарок на свадьбу думаю молодожены будут в восторге от такого подарка. Смотрится стильно и модно! Рекомендую. Фирма мало известная посоветовали друзья
Достоинства:
Комментарий:
очень плохой чайник. подогрев еле работает, обозначения показания объема воды только с одной стороны, видно только когда берешь левой рукой, почему???? датчик температуры не срабатывает может кипеть вечно. я расстроен что купил данный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник и заварник.Стекло без посторонних запахов хороший объём. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов только внешний вид. Скорость нагрева низкая. Шум при нагреве сильный. Заварочный чайник практически не нагревается. Взяли взамен KT 635. Разница в цене большая 2 раза. Качество соответственно такое же.
Достоинства:
Комментарий:
Подарил родителям , комментарии хорошие впечатление пользуешься до сих пор
Достоинства:
Комментарий:
через месяц пользования, перестала работать платформа где стоит заварочный чайник
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вещь удобна и проста. сделано качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн. Крышка могла бы открываться и с кнопки, а так не подпружинена и сама захлопывается при наклоне.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит стильно, много места не занимает, заварник конечно нагревается долго очень, если с утра поставить на подогрев, то будете ждать очень долго, комплект отличный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайный набор. О таком кувшине с подогревом я давно мечтала. Для начала очень даже хорошо. Стекло крепкое, температуру поддерживает в кувшине отлично. Из минусов: Сборка кувшина (а. к. а. заварного чайника) не по центру (фото 2), но это можно поправить, аккуратно с применением небольшой силы подвинуть конструкцию с ручкой (двигать за основание, где ручка крепится к кувшину с помощью металлического ободка). У чайника так же крышка+фильтр не по центру, поправлять не стала, не сильно бросается в глаза (фото 4); Конструкция крышки у кувшина довольно неудобная. Испарина с внутренней стороны выливается при наливании чая из кувшина, за счёт краёв крышки (фото 3). Так же просто из небольших неудобств: Не предусмотрено ничего для скрытия шнура внутри корпуса базы, приходится сгибать пару раз, приложив к стене за базой, чтобы скрыть. Подключение питания так же только с одной (правой) стороны, что может сказаться на эстетике места, в котором стоит чайник. Если это кому-то принципиально, то это может стать большим минусом. Так же при нагреве блюдца под кувшином (и при дальнейшем поддерживании температуры под оным) издаётся характерный электрический звук. Я бы не отнесла это к минусам, просто как факт, что оно есть, неудобств сильных не доставляет (если не сидеть часами возле чайника в тишине). В общем и целом чайным набором я довольна, свои функции исполняет, выглядит стильно, а главное чай теперь всегда тёплый)
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен раньше заявленного срока, без транспортировочной упаковки . Комплектность полная. Не первый мой заказ продукции Китфорт. Удобный и практичный в использовании чайный набор. Каких-либо недостатков не выявил. Рекомендую однозначно !
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, удобный, сами пользуемся давно, заказали в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленному. Небольшой запах пластмассы после первых двух кипячений.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда,китфорт на высоте,это уже 15 покупка этого бренда.устраивает все:качество,дизайн,цена.рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
снимаю одну звезду за неудобство крышки, а так вполне хорошие чайники
Достоинства:
Комментарий:
огонь, все работает, температуру держит, закипает быстро, смотрится классно
Достоинства:
Комментарий:
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - настоящая находка для любителей чая и кофе! Очень удобно, что в одном наборе есть и чайник для кипячения воды, и кувшин с функцией поддержания температуры для заваривания. Стильный дизайн отлично вписался в интерьер моей кухни. Управление простое и понятное, а возможность регулировки температуры позволяет наслаждаться напитками идеальной температуры. Однозначно рекомендую к покупке!
Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6181
Достоинства:
Комментарий:
чайник сломался проработав менее года, как по мне за такую цену чайник на год дороговато, писала в вопросы товара про возможность ремонта, но магазину и бренду это не интересно одна звезда заслуженный отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Классный аппарат! Спустя несколько месяцев , иногда перестал выключаться чайник
Достоинства:
Комментарий:
Купил чайный набор для дома. Заказ пришёл в срок, без переносов, в пункте выдачи проверил, товар целый. Чайник выглядит отлично, вписался на кухню идеально. Воду греет быстро, работает почти бесшумно(сильно удивился от этого), подставка под чайник подогревает чай отлично, для любителей чая самое то. За свою цену просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Подарили коллегам, все пришло в целости, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Я в шоке. Такого еще не видела. коробка была запаковпна в пакет. когда раскрыли пакет стало ясно: коробку грызли то ли крысы то ли мыши....соответственно в коробке осталось крысиное (мышинное) г...вно....хорошо, что ещё никто не выскочил оттуда.... на платформе где стоят чайник и заварник на углу краска стесана....кто знает....может опять те же мыши... в остальном сам чайник и заварник были запакрваны в пакет, но он не был герметичен....и там тоже были фекалии животных.... это ж как нужно не уважать своих покупателей, что б отправлять со склада такое г.... Уважаемые потенциальные покупатели...10 раз подумайте, прежде чем сделать заказ: на фото всё видно.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник просто огонь! многофункциональный! Упакован очень хорошо. Купили в подарок на свадьбу думаю молодожены будут в восторге от такого подарка. Смотрится стильно и модно! Рекомендую. Фирма мало известная посоветовали друзья
Достоинства:
Комментарий:
очень плохой чайник. подогрев еле работает, обозначения показания объема воды только с одной стороны, видно только когда берешь левой рукой, почему???? датчик температуры не срабатывает может кипеть вечно. я расстроен что купил данный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник и заварник.Стекло без посторонних запахов хороший объём. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов только внешний вид. Скорость нагрева низкая. Шум при нагреве сильный. Заварочный чайник практически не нагревается. Взяли взамен KT 635. Разница в цене большая 2 раза. Качество соответственно такое же.
Достоинства:
Комментарий:
Подарил родителям , комментарии хорошие впечатление пользуешься до сих пор
Достоинства:
Комментарий:
через месяц пользования, перестала работать платформа где стоит заварочный чайник
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вещь удобна и проста. сделано качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн. Крышка могла бы открываться и с кнопки, а так не подпружинена и сама захлопывается при наклоне.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит стильно, много места не занимает, заварник конечно нагревается долго очень, если с утра поставить на подогрев, то будете ждать очень долго, комплект отличный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайный набор. О таком кувшине с подогревом я давно мечтала. Для начала очень даже хорошо. Стекло крепкое, температуру поддерживает в кувшине отлично. Из минусов: Сборка кувшина (а. к. а. заварного чайника) не по центру (фото 2), но это можно поправить, аккуратно с применением небольшой силы подвинуть конструкцию с ручкой (двигать за основание, где ручка крепится к кувшину с помощью металлического ободка). У чайника так же крышка+фильтр не по центру, поправлять не стала, не сильно бросается в глаза (фото 4); Конструкция крышки у кувшина довольно неудобная. Испарина с внутренней стороны выливается при наливании чая из кувшина, за счёт краёв крышки (фото 3). Так же просто из небольших неудобств: Не предусмотрено ничего для скрытия шнура внутри корпуса базы, приходится сгибать пару раз, приложив к стене за базой, чтобы скрыть. Подключение питания так же только с одной (правой) стороны, что может сказаться на эстетике места, в котором стоит чайник. Если это кому-то принципиально, то это может стать большим минусом. Так же при нагреве блюдца под кувшином (и при дальнейшем поддерживании температуры под оным) издаётся характерный электрический звук. Я бы не отнесла это к минусам, просто как факт, что оно есть, неудобств сильных не доставляет (если не сидеть часами возле чайника в тишине). В общем и целом чайным набором я довольна, свои функции исполняет, выглядит стильно, а главное чай теперь всегда тёплый)
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен раньше заявленного срока, без транспортировочной упаковки . Комплектность полная. Не первый мой заказ продукции Китфорт. Удобный и практичный в использовании чайный набор. Каких-либо недостатков не выявил. Рекомендую однозначно !
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, удобный, сами пользуемся давно, заказали в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленному. Небольшой запах пластмассы после первых двух кипячений.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда,китфорт на высоте,это уже 15 покупка этого бренда.устраивает все:качество,дизайн,цена.рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
снимаю одну звезду за неудобство крышки, а так вполне хорошие чайники
Достоинства:
Комментарий:
огонь, все работает, температуру держит, закипает быстро, смотрится классно
Достоинства:
Комментарий:
Чайный набор Kitfort КТ-6181 - настоящая находка для любителей чая и кофе! Очень удобно, что в одном наборе есть и чайник для кипячения воды, и кувшин с функцией поддержания температуры для заваривания. Стильный дизайн отлично вписался в интерьер моей кухни. Управление простое и понятное, а возможность регулировки температуры позволяет наслаждаться напитками идеальной температуры. Однозначно рекомендую к покупке!