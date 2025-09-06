Чайный набор Kitfort КТ-6181

Источник: Я ндекс Маркет

Кира



Хороший чайный набор. О таком кувшине с подогревом я давно мечтала. Для начала очень даже хорошо. Стекло крепкое, температуру поддерживает в кувшине отлично. Из минусов: Сборка кувшина (а. к. а. заварного чайника) не по центру (фото 2), но это можно поправить, аккуратно с применением небольшой силы подвинуть конструкцию с ручкой (двигать за основание, где ручка крепится к кувшину с помощью металлического ободка). У чайника так же крышка+фильтр не по центру, поправлять не стала, не сильно бросается в глаза (фото 4); Конструкция крышки у кувшина довольно неудобная. Испарина с внутренней стороны выливается при наливании чая из кувшина, за счёт краёв крышки (фото 3). Так же просто из небольших неудобств: Не предусмотрено ничего для скрытия шнура внутри корпуса базы, приходится сгибать пару раз, приложив к стене за базой, чтобы скрыть. Подключение питания так же только с одной (правой) стороны, что может сказаться на эстетике места, в котором стоит чайник. Если это кому-то принципиально, то это может стать большим минусом. Так же при нагреве блюдца под кувшином (и при дальнейшем поддерживании температуры под оным) издаётся характерный электрический звук. Я бы не отнесла это к минусам, просто как факт, что оно есть, неудобств сильных не доставляет (если не сидеть часами возле чайника в тишине). В общем и целом чайным набором я довольна, свои функции исполняет, выглядит стильно, а главное чай теперь всегда тёплый)