Чайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
В наличии
Код товара: 693041
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 140 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х20х20
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO
Чайник Leonord в изысканном ретро-дизайне станет стильной деталью на вашей кухне. Благодаря емкости 1.7 литра можно легко и быстро вскипятить воду для чая или кофе. Оснащен возможностью контроля температуры, с помощью встроенного термометра на корпусе и функциями безопасности, таких как защита от работы без воды и автоматическое отключение. Идеально сочетается с тостером, из коллекции RETRO.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Чайник Leonord в изысканном ретро-дизайне станет стильной деталью на вашей кухне. Благодаря емкости 1.7 литра можно легко и быстро вскипятить воду для чая или кофе. Оснащен возможностью контроля температуры, с помощью встроенного термометра на корпусе и функциями безопасности, таких как защита от работы без воды и автоматическое отключение. Идеально сочетается с тостером, из коллекции RETRO.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO - этот товар вы можете купить по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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