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Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO

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Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 1
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 2
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 3
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 4
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 5
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 6
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 7
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 8
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 9
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 10
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 11
Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 8
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 9
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 10
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 11
  • Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 
Начислим 367 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO
4 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
22х20х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO

Этот электрический чайник от Leonord сочетает в себе современные функции и очаровательный ретро-стиль. Чайник идеально подходит для приготовления чая и кофе. Имеет функции автоматического отключения, поворот на подставке 360° и защиту от работы без воды. Великолепно сочетается с тостером из коллекции RETRO с такой же глянцевой поверхностью.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Этот электрический чайник от Leonord сочетает в себе современные функции и очаровательный ретро-стиль. Чайник идеально подходит для приготовления чая и кофе. Имеет функции автоматического отключения, поворот на подставке 360° и защиту от работы без воды. Великолепно сочетается с тостером из коллекции RETRO с такой же глянцевой поверхностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO – стоимость товара 4000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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