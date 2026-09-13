Чайник электрический Kitfort КТ-6766
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Объем, л
3
Цвет
серый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
245x175x275
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
17.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6766
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
3
Цвет
серый, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
245x175x275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х21
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6766
Электрический чайник Kitfort КТ-6766 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ёмкость чайника 3 литра — этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. Полный чайник закипает за 9 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
17.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6766
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
3
Цвет
серый, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
245x175x275
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-6766 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ёмкость чайника 3 литра — этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. Полный чайник закипает за 9 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Чайник электрический Kitfort КТ-6766 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6766