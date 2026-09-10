Чайник электрический Kitfort КТ-6115-2 серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399897
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
LED-дисплей показывает температуру воды внутри устройства
Дополнительные функции
индикация включения, дисплей, поддержание тепла
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
серый
Прочее
ненагревающийся корпус
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6115-2 серый
Чайник Kitfort КТ-6115 отлично послужит для чаепития дома, в офисе или на даче! Он может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 60, 85, 90 или 100 °С, что удобно при заварке различных сортов чая, приготовлении кофе и подогреве детского питания.
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
LED-дисплей показывает температуру воды внутри устройства
Дополнительные функции
индикация включения, дисплей, поддержание тепла
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
серый
Прочее
ненагревающийся корпус
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
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Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-6115 отлично послужит для чаепития дома, в офисе или на даче! Он может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 60, 85, 90 или 100 °С, что удобно при заварке различных сортов чая, приготовлении кофе и подогреве детского питания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: 1.5 л, с терморегулятором, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: 1.5 л, с терморегулятором, серые
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