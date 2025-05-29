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Чайник электрический Braun WK 3100.WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Braun WK 3100.WH

21 Отзывы
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Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 1
Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 2
Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 3
Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 4
Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 5
Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 6
Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 1
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 2
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 3
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 4
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 5
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 6
  • Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192960
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х16
Вес, кг.
1.58

Описание товара Чайник электрический Braun WK 3100.WH

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Braun WK 3100.WH

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный чайник, греет быстро. Симпатичный. Объем оптимальный. На кнопке лапочка индикатор прикольная.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Sergei G.

Достоинства:


Комментарий:
Это не Браун, это делонги по дизайну от Браун. Тот Браун был покрепче, это похлипче.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро закипает, шумит меньше старого Брауна. Удобный. Сколько прослужит узнаем когда-нибудь потом
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Классный классический дизайн, нормальная мощность, малошумный.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Дима М.

Достоинства:


Комментарий:
чайник просто великолепный дизайн, без запаха пластмассы просто ставь и кипяти упаковка отлично спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий тоже был браун. Послужил долго, и качественно. Надеюсь этот продолжит традицию.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте. Был старый чайник, тоже фирмы Браун-проработал 10 лет. Надеюсь этот тоже не подведет
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник из качественного пластика. Приехал быстро, упакован в коробку. Закипает быстро, но я бы не сказала что тихо. Предыдущий чайник Браун закипал тише гораздо. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
предыдущий чайник фирмы Braun отработал 20 лет, начал течь, купили взамен этот чайник, очень похожий, всё работает отлично, нравится дизайн, закипает быстро
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ярослав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Автомат Калашникова. И этим всё сказано.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик качественный, крепкий. Запаха нет.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормально, работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник.Немаленький.Крышка открывается под прямым углом кнопкой на ручке вверху. Включается чайник кнопочкой внизу,которая загорается зеленым светом при работе Запаха пластика не было уже после первого слива прокипяченной воды. Ну может чуть великоват,но это дело вкуса Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, пришёл очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник качественный, не пахнет.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но как по мне на объём 1,7 сам чайник великоват по размеру. Остальное всё супер.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление приятное.предидущий браун 20 лет проработал!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Искандер С.

Достоинства:


Комментарий:
чайник качественный. Очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, лаконичный дизайн. Не шумный, быстро закипает, нет запаха пластмассы.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Яна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Пользуюсь пол года. Нареканий нет



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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный чайник, греет быстро. Симпатичный. Объем оптимальный. На кнопке лапочка индикатор прикольная.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Sergei G.

Достоинства:


Комментарий:
Это не Браун, это делонги по дизайну от Браун. Тот Браун был покрепче, это похлипче.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро закипает, шумит меньше старого Брауна. Удобный. Сколько прослужит узнаем когда-нибудь потом
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Классный классический дизайн, нормальная мощность, малошумный.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Дима М.

Достоинства:


Комментарий:
чайник просто великолепный дизайн, без запаха пластмассы просто ставь и кипяти упаковка отлично спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий тоже был браун. Послужил долго, и качественно. Надеюсь этот продолжит традицию.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте. Был старый чайник, тоже фирмы Браун-проработал 10 лет. Надеюсь этот тоже не подведет
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник из качественного пластика. Приехал быстро, упакован в коробку. Закипает быстро, но я бы не сказала что тихо. Предыдущий чайник Браун закипал тише гораздо. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
предыдущий чайник фирмы Braun отработал 20 лет, начал течь, купили взамен этот чайник, очень похожий, всё работает отлично, нравится дизайн, закипает быстро
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ярослав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Автомат Калашникова. И этим всё сказано.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик качественный, крепкий. Запаха нет.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормально, работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник.Немаленький.Крышка открывается под прямым углом кнопкой на ручке вверху. Включается чайник кнопочкой внизу,которая загорается зеленым светом при работе Запаха пластика не было уже после первого слива прокипяченной воды. Ну может чуть великоват,но это дело вкуса Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, пришёл очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник качественный, не пахнет.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но как по мне на объём 1,7 сам чайник великоват по размеру. Остальное всё супер.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление приятное.предидущий браун 20 лет проработал!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Искандер С.

Достоинства:


Комментарий:
чайник качественный. Очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, лаконичный дизайн. Не шумный, быстро закипает, нет запаха пластмассы.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Яна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Пользуюсь пол года. Нареканий нет


Чайник электрический Braun WK 3100.WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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