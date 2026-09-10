Чайник электрический Hyundai HYK-S3020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380708
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.25
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3020
Дизайн чайника Hyundai HYK-S3020 выполнен в серебристой расцветке и дополнен яркой LED подсветкой, которая оповещает о работе устройства. Объем чайника 2 литра, благодаря чему можно напоить горячими напитками большую семью. %0AВес чайника составляет 0,9 кг. Чайник имеет контроллер STRIX — надежный и долговечный контроллер английской компании с дополнительной гарантией 10 лет. Корпус выполнен из стали SUS304 с повышенной стойкости к окислению и коррозии. Электрочайник оснащен индикатором включения и уровнем воды, есть фильтр от накипи, отключается при включении без воды. Объем 1,7/мощность 2200Вт%0A
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Дизайн чайника Hyundai HYK-S3020 выполнен в серебристой расцветке и дополнен яркой LED подсветкой, которая оповещает о работе устройства. Объем чайника 2 литра, благодаря чему можно напоить горячими напитками большую семью. %0AВес чайника составляет 0,9 кг. Чайник имеет контроллер STRIX — надежный и долговечный контроллер английской компании с дополнительной гарантией 10 лет. Корпус выполнен из стали SUS304 с повышенной стойкости к окислению и коррозии. Электрочайник оснащен индикатором включения и уровнем воды, есть фильтр от накипи, отключается при включении без воды. Объем 1,7/мощность 2200Вт%0A
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S3020