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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225х175х225
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719883
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5502
Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения крайне важны в ходе приготовления еды и лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.
Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения крайне важны в ходе приготовления еды и лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.
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