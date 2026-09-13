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Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S5502

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Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225х175х225
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5502 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719883
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225х175х225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.52

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5502

Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения крайне важны в ходе приготовления еды и лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S5502




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225х175х225
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения крайне важны в ходе приготовления еды и лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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