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Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит

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Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 1
Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 2
Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 3
Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
  • Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 1
  • Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 2
  • Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 3
  • Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345704
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х18
Вес, кг.
1.57

Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит

Английский контроллер Strix, обеспечивающий надежность и долговечность. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Яркая внутренняя подсветка. Открытие крышки на 90? способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Двусторонняя шкала контроля уровня воды. Фильтр для очистки воды. Автоматический и ручной выключатель. Вращающийся корпус на 360?. Скрытый нагревательный элемент. Подключение через подставку. Отсек для хранения шнура. Блокировка включения без воды. Защита от перегрева.

Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Английский контроллер Strix, обеспечивающий надежность и долговечность. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Яркая внутренняя подсветка. Открытие крышки на 90? способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Двусторонняя шкала контроля уровня воды. Фильтр для очистки воды. Автоматический и ручной выключатель. Вращающийся корпус на 360?. Скрытый нагревательный элемент. Подключение через подставку. Отсек для хранения шнура. Блокировка включения без воды. Защита от перегрева.
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Отзывы


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