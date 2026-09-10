Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х18
Вес, кг.
1.57
Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит
Английский контроллер Strix, обеспечивающий надежность и долговечность. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Яркая внутренняя подсветка. Открытие крышки на 90? способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Двусторонняя шкала контроля уровня воды. Фильтр для очистки воды. Автоматический и ручной выключатель. Вращающийся корпус на 360?. Скрытый нагревательный элемент. Подключение через подставку. Отсек для хранения шнура. Блокировка включения без воды. Защита от перегрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274B
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK6A514, красный
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P423
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P420
-
В наличииЦена 5 220 руб. 8 550 руб.1305 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P421
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK4M223, черный
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK4P440
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK7L467
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
металлик
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Английский контроллер Strix, обеспечивающий надежность и долговечность. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Яркая внутренняя подсветка. Открытие крышки на 90? способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Двусторонняя шкала контроля уровня воды. Фильтр для очистки воды. Автоматический и ручной выключатель. Вращающийся корпус на 360?. Скрытый нагревательный элемент. Подключение через подставку. Отсек для хранения шнура. Блокировка включения без воды. Защита от перегрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1760CGL, графит