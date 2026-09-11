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Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый

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Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 1
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 2
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 3
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Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 5
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 6
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 7
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 8
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 9
Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 1
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 2
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 3
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 4
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 5
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 6
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 7
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 8
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 9
  • Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571381
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х16
Вес, кг.
1.28

Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый

Запатентованная технология “WATERWAY PRO” – наливайте воду в чайник без открытия крышки. Английский контроллер Strix обеспечивает 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Корпус из высококачественного пластика. Индикатор уровня воды. Блокировка включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, белый




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Запатентованная технология “WATERWAY PRO” – наливайте воду в чайник без открытия крышки. Английский контроллер Strix обеспечивает 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Корпус из высококачественного пластика. Индикатор уровня воды. Блокировка включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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