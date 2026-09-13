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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.88
Габариты (ВxГxШ), мм
270x285x150
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703997
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5500
Электрочайник HYUNDAI — это стильное и удобное решение для вашей кухни. Мощность прибора составляет 1000 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, а объем 0,7 литра идеально подходит для использования в небольшой семье или офисе. Легкий и компактный чайник весом всего 0,7 кг станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру и не займет много места на кухне.
Конструкция чайника включает в себя закрытый нагревательный элемент, что облегчает уход за прибором и увеличивает срок его службы. Съемная крышка обеспечивает доступ к внутреннему пространству, облегчая наполнение водой и чистку. Длина сетевого шнура составляет 0,88 метра — оптимальная для удобного размещения чайника на кухонной рабочей поверхности.
Электрочайник не оснащен подсветкой, что подчеркивает его строгий и лаконичный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного металла, придающего устройству надежность и долговечность. Черный цвет придаёт модели элегантный вид и позволяет легко вписываться в любой интерьер. Электрочайник HYUNDAI — это сочетание качества, функциональности и стильного дизайна.
Электрочайник HYUNDAI — это стильное и удобное решение для вашей кухни. Мощность прибора составляет 1000 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, а объем 0,7 литра идеально подходит для использования в небольшой семье или офисе. Легкий и компактный чайник весом всего 0,7 кг станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру и не займет много места на кухне.
Конструкция чайника включает в себя закрытый нагревательный элемент, что облегчает уход за прибором и увеличивает срок его службы. Съемная крышка обеспечивает доступ к внутреннему пространству, облегчая наполнение водой и чистку. Длина сетевого шнура составляет 0,88 метра — оптимальная для удобного размещения чайника на кухонной рабочей поверхности.
Электрочайник не оснащен подсветкой, что подчеркивает его строгий и лаконичный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного металла, придающего устройству надежность и долговечность. Черный цвет придаёт модели элегантный вид и позволяет легко вписываться в любой интерьер. Электрочайник HYUNDAI — это сочетание качества, функциональности и стильного дизайна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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