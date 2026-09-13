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Чайник электрический GARLYN K-310 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический GARLYN K-310

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Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 1
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 2
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 3
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 4
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 5
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 6
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 7
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 8
Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
220 х 250 х 160 мм
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 1
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 2
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 3
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 4
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 5
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 6
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 7
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 8
  • Чайник электрический GARLYN K-310 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719138
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
220 х 250 х 160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х21
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический GARLYN K-310

Надёжность Strix® и мощность до 2200 Вт Точный выбор и поддержание температуры Светодиодная индикация: контроль работы одним взглядом Автоматическое отключение и защита от перегрева

Отзывы о товаре Чайник электрический GARLYN K-310




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
220 х 250 х 160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Надёжность Strix® и мощность до 2200 Вт Точный выбор и поддержание температуры Светодиодная индикация: контроль работы одним взглядом Автоматическое отключение и защита от перегрева
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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