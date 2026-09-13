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Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G8406

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Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
274x215x196
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8406 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703839
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
274x215x196
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х20
Вес, кг.
1.63

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8406

Стеклянно-металлический электрический чайник Hyundai HYK-G8406 объемом 1,7 л и мощностью 2200 Вт позволит быстро вскипятить 1.7 л воды. Модель оснащена голубой подсветкой и функцией автоматического отключения нагрева при закипании, а также встроенным фильтром от накипи. Корпус из стекла и стали. Комбинированный корпус со стеклянной колбой и элементами из нержавеющей стали в основании и крышке обеспечивает чайнику презентабельный внешний вид, а боросиликатное стекло не вступает в реакцию с водой и не выделяет примесей и запаха. Стильный электрочайник с подсветкой Hyundai HYK-G8406 станет украшением любой кухни.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G8406




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
274x215x196
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклянно-металлический электрический чайник Hyundai HYK-G8406 объемом 1,7 л и мощностью 2200 Вт позволит быстро вскипятить 1.7 л воды. Модель оснащена голубой подсветкой и функцией автоматического отключения нагрева при закипании, а также встроенным фильтром от накипи. Корпус из стекла и стали. Комбинированный корпус со стеклянной колбой и элементами из нержавеющей стали в основании и крышке обеспечивает чайнику презентабельный внешний вид, а боросиликатное стекло не вступает в реакцию с водой и не выделяет примесей и запаха. Стильный электрочайник с подсветкой Hyundai HYK-G8406 станет украшением любой кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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