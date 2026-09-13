Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719527
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Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8723EG,1,7л, 2200Вт, изумруд, двойные стенки
Чайник SONNEN KT-8723EG глубокого зеленого цвета станет ярким акцентом на вашей кухне или в офисе и поможет приготовить большое количество согревающих напитков.
Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты.
Сенсорный дисплей с легкостью позволяет выбрать нужную температуру.
Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика.
Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Чайник SONNEN KT-8723EG глубокого зеленого цвета станет ярким акцентом на вашей кухне или в офисе и поможет приготовить большое количество согревающих напитков.
Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты.
Сенсорный дисплей с легкостью позволяет выбрать нужную температуру.
Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика.
Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Чайник электрический Sonnen KT-8723EG,1,7л, 2200Вт, изумруд, двойные стенки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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