Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
В наличии
Код товара: 586291
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х51х24
Вес, кг.
1.43
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
Вам больше не придется тратить свое драгоценное время. Высокая мощность чайника электрического ZELMER ZCK7640 Jungle, 2200 Вт, гарантирует быстрое закипание воды, а вместимость 1,7 л позволит приготовить горячие напитки на всю семью без повторного включения прибора.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Вам больше не придется тратить свое драгоценное время. Высокая мощность чайника электрического ZELMER ZCK7640 Jungle, 2200 Вт, гарантирует быстрое закипание воды, а вместимость 1,7 л позволит приготовить горячие напитки на всю семью без повторного включения прибора.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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