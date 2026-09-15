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Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black

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Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 5
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 6
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 7
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 8
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 9
Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 5
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 6
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 7
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 8
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 9
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х51х24
Вес, кг.
1.43

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black

Вам больше не придется тратить свое драгоценное время. Высокая мощность чайника электрического ZELMER ZCK7640 Jungle, 2200 Вт, гарантирует быстрое закипание воды, а вместимость 1,7 л позволит приготовить горячие напитки на всю семью без повторного включения прибора.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вам больше не придется тратить свое драгоценное время. Высокая мощность чайника электрического ZELMER ZCK7640 Jungle, 2200 Вт, гарантирует быстрое закипание воды, а вместимость 1,7 л позволит приготовить горячие напитки на всю семью без повторного включения прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK7640 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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