Чайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
В наличии
Код товара: 411010
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для хранения шнура
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.23
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
Чайник Zelmer ZCK1274 INOX станет лучшим помощником на кухне. Объем электрочайника составляет 1.7 л. Модель поддерживает вращение на подставке, что способствует более комфортному пользованию.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, серые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для хранения шнура
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Zelmer ZCK1274 INOX станет лучшим помощником на кухне. Объем электрочайника составляет 1.7 л. Модель поддерживает вращение на подставке, что способствует более комфортному пользованию.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, серые
Чайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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