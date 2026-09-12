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Чайник электрический Kitfort КТ-6714 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6714

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Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6714 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690625
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Размеры в упаковке, см
25х22х22
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6714

Электрический чайник Kitfort КТ-6714 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Ручка чайника сделана из пластика, а корпус сделан из нержавеющей стали. Ручка не нагревается и удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6714




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-6714 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Ручка чайника сделана из пластика, а корпус сделан из нержавеющей стали. Ручка не нагревается и удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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