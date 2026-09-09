Чайник электрический Hyundai HYK-G2030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 316344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Республика Корея
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, кг.
1.13
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2030
В чайнике используется высококачественное боросиликатное стекло, легкое, прочное, не темнеет и не окрашивается со временем. Красивая голубая LED подсветка украшает процесс закипания и оповещает о включении прибора.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Республика Корея
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
В чайнике используется высококачественное боросиликатное стекло, легкое, прочное, не темнеет и не окрашивается со временем. Красивая голубая LED подсветка украшает процесс закипания и оповещает о включении прибора.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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