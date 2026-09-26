Чайник электрический Kitfort КТ-6605
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625384
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х18
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6605
Чайник Kitfort КТ-6605 оснащён встроенным термометром, сделанным в винтажном стиле. Это очень удобно при заваривании напитков, для которых необходимо определённое значение температуры воды, например, зелёный чай, белый чай, кофе. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-6605 оснащён встроенным термометром, сделанным в винтажном стиле. Это очень удобно при заваривании напитков, для которых необходимо определённое значение температуры воды, например, зелёный чай, белый чай, кофе. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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