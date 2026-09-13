Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
245х184х244
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709170
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Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6793
Согрей и пей!
Электрический чайник КТ-6793 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Удобно!
Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали. Крышка чайника съёмная, сделана из нержавеющей стали. На внутреннюю поверхность чайника нанесена отметка «MAX».
Простое управление
Переключатель находится на корпусе снизу. При включении чайника загорается подсветка переключателя, которая является индикатором работы. Полный чайник закипает примерно за 5 минут.
Продумано всё
Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник.
Согрей и пей!
Электрический чайник КТ-6793 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Удобно!
Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали. Крышка чайника съёмная, сделана из нержавеющей стали. На внутреннюю поверхность чайника нанесена отметка «MAX».
Простое управление
Переключатель находится на корпусе снизу. При включении чайника загорается подсветка переключателя, которая является индикатором работы. Полный чайник закипает примерно за 5 минут.
Продумано всё
Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник.
Чайник электрический Kitfort КТ-6793 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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