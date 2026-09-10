Чайник электрический Kitfort КТ-6110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
шкала уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый, бронзовый
Защита
отключение при отсутствии воды
Основной цвет
зеленый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, кг.
1.73
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6110
Чайник Kitfort КТ-6110 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Форма корпуса, стильный дизайн и оригинальное цветовое решение сделают чайник украшением вашей кухни! Корпус и крышка прибора выполнены из нержавеющей стали. Ручка пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
шкала уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый, бронзовый
Защита
отключение при отсутствии воды
Основной цвет
зеленый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-6110 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Форма корпуса, стильный дизайн и оригинальное цветовое решение сделают чайник украшением вашей кухни! Корпус и крышка прибора выполнены из нержавеющей стали. Ручка пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
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